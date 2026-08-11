La cotización del euro cerró a USD 0.8662 este martes, 11 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 0.1%.

En la última semana, la cotización del Euro retrocedió -10.38%, mientras que en el último año avanzó 88.52%, lo que indica debilidad reciente en un contexto anual alcista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.53%, es menor que la volatilidad anual del 5.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, pues en los últimos dos días ha incrementado su valor en relación con las jornadas anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que puede impactar favorablemente en las transacciones comerciales y la confianza en el mercado.

Este ascenso del Euro indica un posible cambio en las expectativas económicas, lo que podría atraer más inversiones en la región.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 11 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.