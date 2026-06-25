Estar al tanto de las estrictas normas del Departamento de Estado es fundamental para evitar la pérdida del pasaporte en Estados Unidos. El gobierno implementa controles rigurosos sobre la validez y la autenticidad de los documentos de viaje.

Una de las regulaciones más sobresalientes establece que los pasaportes emitidos hace más de 15 años ya no son considerados válidos y pueden ser prohibidos, suspendidos o rechazados.

Esta política, que muchos desconocen, impacta tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros naturalizados que todavía poseen documentos antiguos.

Aquellos que no completen este trámite en el plazo establecido se verán privados de sus pasaportes

El Departamento de Estado estipula que un pasaporte debe cumplir con estándares de seguridad modernos, incluir una fotografía actualizada y poseer las medidas biométricas necesarias para asegurar la identidad del titular.

Los pasaportes que tengan más de 15 años de antigüedad no cumplen con estos requisitos contemporáneos, lo que incrementa el riesgo de fraude, suplantación e inciertos errores en la identificación.

Por tal motivo, una vez que un pasaporte sobrepase los 15 años desde su emisión, el gobierno:

Lo considera expirado de manera automática, sin posibilidad de uso.

Puede restringir su uso para viajar, incluso si el individuo no ha intentado renovarlo.

Puede invalidarlo, dejándolo sin validez para procesos migratorios.

En aeropuertos, puertos de entrada y oficinas federales, la negativa a aceptar estos documentos es invariable.

El Departamento de Estado estipula que un pasaporte debe cumplir con estándares de seguridad modernos.

¿Cuáles son las estrategias para la recuperación de dichos pasaportes?

Estados Unidos establece que ningún pasaporte con más de 15 años de antigüedad es válido y el documento puede ser suspendido o rechazado de manera inmediata. El proceso para recuperarlos es más estricto que una renovación común. El solicitante debe: