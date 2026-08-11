Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York y Chicago son ciudades sumamente elegidas entre los turistas que desean visitar Estados Unidos.

Al hacerlo por fines recreativos, contar con una visa americana en completa validez es fundamental para que el traslado pueda ser habilitado, aunque los ciudadanos de más de 40 países disponen de una alternativa para ingresar legalmente y permanecer en el país por hasta 90 días: utilizar la autorización del Visa Waiver Program (VWP).

Esta opción es más rápida que tramitar una visa americana desde cero y está disponible para los nacionales de países miembros que planean viajar en agosto, por ejemplo.

Quiénes podrán visitar estas ciudades sin tramitar visa americana

A través del VWP los ciudadanos de las naciones partícipes podrán tramitar una autorización de ingreso que los habilitará a viajar por hasta 90 días bajo fines turísticos o de negocios no remunerados.

Para este fin, es necesario gestionar una solicitud ESTA a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje. De aprobarse, el documento cumplirá el mismo rol que la visa de turismo y mantendrá su vigencia por hasta dos años, en los que pueden realizarse múltiples visitas.

La solicitud ESTA debe tramitarse varios días antes del viaje a Estados UNidos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Naciones que pueden tramitar la autorización del VWP

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Corea del Sur

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

Cuáles son los requisitos para gestionar la autorización del VWP

Este permiso se tramita a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje y requiere que todos los ciudadanos de los países autorizados cumplan con los siguientes requisitos

Contar con un pasaporte vigente (electrónico y con validez general de al menos 6 meses a futuro desde el momento del viaje)

Tener una dirección de correo electrónico válida

Proporcionar domicilio y número de teléfono

Pagar la tarifa de solicitud, que cuesta USD 40.27 dólares

Todos los pasos y documentos para realizar el trámite pueden consultarse clicando aquí.