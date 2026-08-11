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Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York y Chicago son ciudades sumamente elegidas entre los turistas que desean visitar Estados Unidos.
Al hacerlo por fines recreativos, contar con una visa americana en completa validez es fundamental para que el traslado pueda ser habilitado, aunque los ciudadanos de más de 40 países disponen de una alternativa para ingresar legalmente y permanecer en el país por hasta 90 días: utilizar la autorización del Visa Waiver Program (VWP).
Esta opción es más rápida que tramitar una visa americana desde cero y está disponible para los nacionales de países miembros que planean viajar en agosto, por ejemplo.
Quiénes podrán visitar estas ciudades sin tramitar visa americana
A través del VWP los ciudadanos de las naciones partícipes podrán tramitar una autorización de ingreso que los habilitará a viajar por hasta 90 días bajo fines turísticos o de negocios no remunerados.
Para este fin, es necesario gestionar una solicitud ESTA a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje. De aprobarse, el documento cumplirá el mismo rol que la visa de turismo y mantendrá su vigencia por hasta dos años, en los que pueden realizarse múltiples visitas.
Naciones que pueden tramitar la autorización del VWP
- Andorra
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Brunéi
- Chile
- Croacia
- República Checa
- Dinamarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Irlanda
- Israel
- Italia
- Japón
- Corea del Sur
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Noruega
- Polonia
- Portugal
- Catar
- San Marino
- Singapur
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Suecia
- Suiza
- Taiwán
- Reino Unido
Cuáles son los requisitos para gestionar la autorización del VWP
Este permiso se tramita a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje y requiere que todos los ciudadanos de los países autorizados cumplan con los siguientes requisitos
- Contar con un pasaporte vigente (electrónico y con validez general de al menos 6 meses a futuro desde el momento del viaje)
- Tener una dirección de correo electrónico válida
- Proporcionar domicilio y número de teléfono
- Pagar la tarifa de solicitud, que cuesta USD 40.27 dólares
Todos los pasos y documentos para realizar el trámite pueden consultarse clicando aquí.