Rociar vinagre blanco sobre el parabrisas de un vehículo es un truco ampliamente utilizado por varios conductores porque ayuda a mantener el automóvil limpio.

Rociar vinagre blanco sobre el parabrisas de un vehículo es un truco ampliamente utilizado por varios conductores porque ayuda a mantener el automóvil limpio.

El vinagre blanco es un gran aliado para quienes prefieren limpiar con la menor cantidad de productos químicos como la lavandina o el cloro .

Esto se debe a su acidez, que es lo suficientemente suave como para proteger telas y superficies delicadas, pero fuerte como para eliminar manchas y suciedad persistente.

¿Para qué sirve rociar vinagre blanco sobre el parabrisas del auto y cómo hacerlo de forma segura?

El vinagre blanco es usado para eliminar manchas de agua, sarro y depósitos minerales del parabrisas.

Para usarlo de forma correcta y segura se debe mezclar partes iguales de vinagre y agua, y humedecer un paño de microfibra y limpiar el vidrio. Posterior a este paso, se debe enjuagar y secar.

Se recomienda evitar que la mezcla caiga sobre la pintura, las gomas o las molduras, y tampoco sobre el depósito del limpiaparabrisas.

El vinagre blanco es usado para eliminar manchas de agua, sarro y depósitos minerales del parabrisas. mdjaff

Rociar vinagre blanco en el parabrisas del auto: ¿Por qué lo recomiendan

Lo recomiendan porque el ácido acético que contiene el vinagre ayuda a disolver y descomponer estos depósitos minerales que suelen causar las manchas. Además, se trata de un producto económico que todos suelen tener en el hogar.

Aunque a menudo suelen confundir este método con el que ayuda a quitar o prevenir escarcha. Para este uso se recomienda usar productos específicos.