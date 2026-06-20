Llega un diluvio histórico y el cielo se partirá en dos: habrá 48 horas de intensas tormentas, ráfagas de viento y granizo en estas zonas Fuente: Canva

Durante el sábado y el domingo, se extenderán una serie de tormentas severas desde el noroeste de Colorado hasta el centro de Nebraska y el este de Kansas. Se prevé la llegada de granizo, dañinas ráfagas de viento y la posibilidad de tornados en determinadas zonas.

Según advierten desde AccuWeather, se producirán tormentas eléctricas aisladas y discretas en algunas zonas de las Grandes Llanuras, y después los sistemas se agruparán para desplazarse hacia el suroeste.

Se producirán tormentas eléctricas aisladas y discretas en algunas zonas de las Grandes Llanuras Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Se avecina el diluvio del siglo con lluvias intensas por 48 horas: ¿Cómo estará el clima el fin de semana?

Una nueva ronda de tormentas llega al centro de Estados Unidos con lluvias torrenciales, granizo y riesgo de tornados por fuertes ráfagas de viento y se extenderá durante al menos 48 hs.

Según AccuWeather, este fenómeno se debe a la combinación entre el aire cálido de la húmedas tropical que viene del Golfo de México y varios sistemas atmosféricos que avanzarán hacia el oeste de Estados Unidos hacia las Grandes Llanuras.

Algunas zonas con sistemas de drenaje deficiente podrían sufrir inundaciones repentinas por la gran cantidad de agua que caerá en poco tiempo. No obstante, en regiones que atraviesan temporadas de sequías esto podría aliviar un poco la situación.

Posibles inundaciones: ¿Qué zonas corren peligro?

El área de mayor preocupación se extiende desde las Grandes Llanuras hasta partes del Medio Oeste y el valle medio del Mississippi. Entre los estados que podrían verse afectados por lluvias torrenciales y tormentas severas figuran Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Misuri, Iowa e Illinois.

Los meteorólogos también vigilan la posibilidad de crecidas rápidas en arroyos, pequeños ríos y áreas rurales. En las ciudades, el riesgo se concentra en calles, pasos subterráneos, estacionamientos y sectores con sistemas de drenaje limitados. Además de la lluvia, las tormentas podrían producir granizo de gran tamaño, fuertes ráfagas de viento e incluso algunos tornados aislados.

¿Qué pasa la última semana de junio?

AccuWeather prevé que la última semana de junio mantendrá un patrón favorable para el desarrollo de tormentas frecuentes debido a la persistencia de la humedad proveniente del Golfo de México y al paso continuo de perturbaciones atmosféricas.

Los expertos señalan que el corredor de tormentas podría desplazarse gradualmente hacia sectores del Medio Oeste, los Grandes Lagos y parte del noreste de Estados Unidos. Esto implica que nuevas áreas podrían experimentar episodios de lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente y riesgo de inundaciones localizadas durante los últimos días del mes.