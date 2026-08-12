Especialistas en limpieza recomiendan rociar vinagre sobre las almohadas para eliminar las manchas amarillentas del uso diario. La técnica ataca el sudor, la grasa corporal y los residuos de productos de cuidado personal atrapados en la tela.

El amarillamiento surge por oxidación: la humedad del sudor, la saliva y los aceites de la piel se seca en contacto con el aire y deja marcas visibles. Cuanto más se repite el ciclo, más se intensifica la mancha.

¿Por qué se recomienda tanto el vinagre para las almohadas?

El vinagre blanco es ácido y rompe los residuos de proteínas, sales y grasa que deja la transpiración. También actúa como desinfectante natural, sin químicos agresivos.

Casi nunca se usa solo: se combina con bicarbonato para pretratar antes del lavado, o con limón para potenciar el efecto blanqueador al rociarlo directamente.

El vinagre suele aplicarse sobre marcas provocadas por:

Sudor nocturno y transpiración excesiva

Grasa natural de la piel y sebo

Saliva, en personas que babean al dormir

Residuos de cremas o productos de skincare

El vinagre blanco es ácido y rompe los residuos de proteínas, sales y grasa que deja la transpiración. Imagen creada con ChatGPT

¿Para qué sirve exactamente y cómo aplicarlo?

Para pretratar, se arma una pasta de bicarbonato con agua, se aplica sobre la mancha y se deja actuar 30 minutos . Luego se frota con un paño saturado en vinagre antes de lavar la almohada.

Para el rociado directo, se mezcla vinagre con limón en partes iguales y se aplica con rociador. Conviene dejarlo actuar una hora cerca de luz solar directa, que potencia el blanqueado.

Antes de aplicar, conviene probar en una zona pequeña para evitar decoloración. Si la mancha persiste o hay olor a humedad, es momento de reemplazar la almohada.