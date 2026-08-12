Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen controles estrictos sobre la vigencia del pasaporte para autorizar viajes internacionales.

Las autoridades migratorias de Dallas, Atlanta, Nueva York y Nueva Jersey mantienen vigentes los controles para los viajeros que intenten ingresar o salir del país con el pasaporte vencido, una situación que puede generar inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos.

En la mayoría de los casos, las aerolíneas y los organismos migratorios exigen contar con un documento de viaje válido y vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso internacional, salvo algunas excepciones contempladas.

¿Qué ocurre en Dallas con los pasaportes vencidos?

En Dallas, los viajeros internacionales deben presentar la documentación de viaje exigida por las autoridades de Estados Unidos para ingresar o salir del país.

En términos generales, los extranjeros necesitan un pasaporte válido y vigente, además de la visa o autorización correspondiente según su nacionalidad.

Las aerolíneas pueden impedir el embarque y las autoridades migratorias pueden rechazar el ingreso cuando el pasajero no cuenta con la documentación requerida.

Conocer estos requisitos puede evitar inconvenientes a los colombianos que deseen ingresar a EE.UU. (Fuente: Representación creada con IA)

Sin embargo, una visa estadounidense que continúa vigente puede utilizarse aunque se encuentre en un pasaporte vencido, siempre que el viajero presente también un nuevo pasaporte válido y cumpla con las condiciones establecidas por las autoridades.

Qué exige Atlanta para entrar o salir del país

En Atlanta, al igual que en el resto de Estados Unidos, los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y con los documentos migratorios correspondientes para ingresar o salir del país.

Los controles son realizados conforme a las normas federales estadounidenses, por lo que una aerolínea puede negar el embarque y las autoridades migratorias pueden impedir el ingreso cuando la documentación presentada no cumple con los requisitos vigentes.

En el caso de una visa estadounidense válida ubicada en un pasaporte vencido, el viajero puede utilizarla junto con un nuevo pasaporte vigente, siempre que ambos documentos cumplan con las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses.

Nueva York y Nueva Jersey también exige documentación vigente para viajar

En el caso de los residentes extranjeros, las autoridades solicitan contar con un pasaporte válido al momento de abandonar el país. Los aeropuertos de Nueva York y Nueva Jersey aplican las normas migratorias federales de Estados Unidos, que exigen a los viajeros internacionales presentar la documentación válida requerida para ingresar o salir del país.

En términos generales, los extranjeros deben contar con un pasaporte vigente, además de la visa o autorización de viaje correspondiente según su nacionalidad. Las aerolíneas pueden rechazar el embarque y las autoridades migratorias pueden impedir el ingreso cuando el pasajero no cumple con los requisitos de documentación.

No obstante, una visa estadounidense que continúa vigente puede utilizarse aunque se encuentre en un pasaporte vencido, siempre que el viajero presente también un nuevo pasaporte válido y cumpla con las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los principales controles aparecen: