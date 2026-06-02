Una secuencia de tormentas severas golpeará los estados centrales de Estados Unidos durante 72 horas consecutivas, con lluvias torrenciales, granizo, vientos de hasta 90 mph e inundaciones repentinas . El sistema afectará una franja que va desde Montana y las Dakotas hasta Texas, Oklahoma, Tennessee y el Valle del Mississippi, según AccuWeather.

Las tormentas llegarán en oleadas sucesivas y el suelo seco en zonas de Arkansas y Tennessee acelerará el escurrimiento, aumentando el riesgo de inundación repentina. El martes es el día de mayor peligro, con tornados aislados previstos incluso durante la noche.

¿Cuándo y dónde golpea el sistema de tormentas de 72 horas?

El lunes abrió con doble amenaza. En las Grandes Llanuras —Montana, Dakotas, Kansas y Oklahoma— hubo granizo, aguaceros y ráfagas de 55 a 65 mph con tornados aislados. En paralelo, Memphis y Nashville enfrentaron lluvias torrenciales y vientos dañinos con riesgo elevado de inundación.

El martes escalará la intensidad: una perturbación desde las Rocosas avanzará hacia las Dakotas con ráfagas de 60 a 70 mph y un máximo de 90 mph en las células más violentas. Las interestatales 90 y 94 serán las rutas más afectadas. El miércoles, las tormentas se desplazarán hacia Minnesota y el oeste de Kansas con menor intensidad.

Zonas y riesgos por día

Lunes tarde-noche (Grandes Llanuras y sureste): granizo, inundación localizada, ráfagas 55–65 mph, tornados aislados

Martes tarde-noche (Dakotas, Black Hills, Rapid City, Minot): tormentas nocturnas, ráfagas 60–70 mph, máximo 90 mph

Miércoles tarde-noche (Dakotas, Minnesota, oeste de Kansas): granizo, aguaceros, vientos moderados

El martes escalará la intensidad: una perturbación desde las Rocosas avanzará hacia las Dakotas con ráfagas de 60 a 70 mph y un máximo de 90 mph en las células más violentas. Imagen ilustrativa ChatGPT

¿Qué deben hacer los residentes ante las lluvias intensas y los vientos de 90 mph?

El mayor riesgo no viene de una sola tormenta sino de su repetición durante tres días, que saturará los suelos y multiplicará las inundaciones repentinas. Las tormentas nocturnas del martes son la ventana más peligrosa: la visibilidad reducida y las alertas de madrugada generan menor reacción en la población.

Se recomienda activar múltiples canales de alerta simultáneos —radio NOAA y aplicaciones con audio— para no depender de una sola fuente durante la noche. Los conductores en las interestatales 90 y 94 deben verificar condiciones antes de salir y evitar esas rutas el martes por la tarde y la noche.