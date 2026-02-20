En California, no se establece un límite de edad para la conducción. Las personas mayores de 70 años tienen la posibilidad de renovar su licencia sin inconvenientes, siempre que cumplan con ciertos requisitos establecidos por el DMV para este grupo. Este procedimiento abarca trámites en línea y pasos presenciales que es recomendable preparar con antelación. Cumplir con estos requisitos es fundamental para evitar demoras, rechazos o la suspensión temporal del documento. Por lo tanto, muchos adultos mayores deben seguir un proceso específico cada vez que se aproxima la fecha de vencimiento. Para facilitar el trámite, el DMV recomienda iniciar la solicitud en línea a través de MyDMV. Allí es posible verificar si se requiere examen teórico y, de ser necesario, completarlo mediante la modalidad eLearning, que ayuda a evitar errores. La normativa del DMV establece que quienes tengan 70 años o más deben renovar la licencia en persona cada cinco años. Además, el aviso de renovación puede indicar que el conductor debe rendir una prueba de conocimiento, lo que se convierte en el requisito más importante del proceso. Para llevar a cabo el proceso de renovación, es fundamental seguir los pasos establecidos. A continuación, se detallan las acciones necesarias: Es imperativo que cada uno de estos pasos se ejecute con precisión para asegurar una renovación exitosa. La atención a los detalles y la puntualidad en la presentación de documentos son aspectos cruciales en este proceso. El DMV recomienda que los adultos mayores revisen su documentación antes de la cita y se aseguren de cumplir todos los requisitos para evitar retrasos. La preparación es especialmente importante si deben tomar el examen teórico. California ofrece recursos para que los conductores mayores continúen manejando de manera segura. Asimismo, es esencial mantener al día la matrícula vehicular, reportar cambios de domicilio y solicitar una nueva tarjeta si la licencia fue extraviada o dañada. Es imperativo seguir ciertas directrices para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo en la conducción. A continuación, se presentan algunas recomendaciones esenciales: