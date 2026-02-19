Miles de viajeros se preparan para visitar los outlets de Estados Unidos en busca de descuentos significativos. No obstante, las autoridades migratorias han emitido advertencias sobre ciertas prácticas durante estas compras que podrían generar problemas serios al momento de salir del país. La preocupación radica en que, de acuerdo con expertos en movilidad internacional, incluso acciones que parecen inofensivas podrían activar revisiones adicionales y derivar en la cancelación de visas americanas. Las autoridades analizan patrones de comportamiento que pueden considerarse sospechosos: El Departamento de Estado recuerda que la visa de turista B2 permite únicamente actividades recreativas y cualquier señal de actividad comercial viola sus condiciones. Comprar grandes cantidades de productos en outlets de Estados Unidos puede ser interpretado como una operación con fines de reventa fuera del país. Si los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) determinan que el individuo está utilizando su B2 con fines comerciales, tienen la facultad de cancelar la visa de manera inmediata y denegar la entrada a Estados Unidos. La intención de compra es fundamental: la adquisición de productos únicamente para uso personal es aceptable, mientras que la compra con fines de reventa está prohibida según los términos de la B2. Esta restricción se aplica incluso si la venta se realiza fuera de Estados Unidos, ya que la acción se considera actividad comercial. Los individuos que no cumplan con estas normativas pueden enfrentar no solo la revocación inmediata de la visa, sino también dificultades para obtener futuros visados o para reingresar al país. Con la proximidad del Black Friday, las autoridades sugieren evitar comportamientos que puedan ser malinterpretados y que afecten la situación migratoria.