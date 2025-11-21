El Departamento de Transporte de Oregón mantiene publicados en su sitio web oficial los requisitos que los adultos mayores deberán cumplir para poder renovar su licencia de conducir, pues desde los 65 años en adelante, es necesario completar un proceso más extenso para actualizar este documento.

Además de los períodos de tiempo que deben respetarse para calificar para el trámite de renovación, también se exige como condición que los adultos de 65 o más renueven mediante una vía específica y pasen una prueba esencial.

Fin de la licencia de conducir para mayores de 65 años: no podrán renovar el carnet quienes no cumplan con este requisito

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, las personas de 65 años o más no podrán renovar su carnet de conducir de manera online, sino que sí o sí deberán realizar la gestión en persona en una oficia del DMV.

Además, se exigirá la realización de una prueba de vista en persona. En caso de no superar este examen, las autoridades le brindarán al solicitante un formulario específico para que lo complete su oftalmólogo.

Sólo podrán renovar las personas de 65 años o más que realicen el trámite en persona. Fuente: archivo.

El requisito que todos los solicitantes deben cumplir para renovar, independientemente de la edad

Oregón sólo permite renovar la licencia de conducir dentro de determinados plazos. De no cumplirlos, será necesario solicitar un nuevo documento como si nunca se hubiera tramitado el actual, pagar la tasa original y realizar todos los exámenes iniciales.

El trámite de actualización está únicamente permitido entonces dentro del año antes de que la licencia de conducir expire y hasta dos años después; o hasta seis meses posteriores a la baja militar.

Quienes cumplan con todos los requisitos, recibirán al realizar el trámite una tarjeta provisional que podrá utilizarse de manera temporal hasta que el nuevo carnet llegue por correo.