El Gobierno de Estados Unidos ya comenzó a retirar la licencia de conducir comercial a conductores profesionales que no cuentan con estatus migratorio válido , con un operativo que impacta de lleno en California. La medida alcanza a miles de registros emitidos de forma irregular y ya está en marcha.

Las autoridades confirmaron que el estado revocará 17.000 licencias de conducir comerciales tras una auditoría oficial. Los conductores afectados fueron notificados y sus licencias vencerán en un plazo de 60 días, según informó el Departamento de Transporte .

¿A quiénes les están quitando la licencia de conducir?

La decisión afecta a choferes profesionales con licencias comerciales (CDL) otorgadas a inmigrantes que ya no están legalmente autorizados a permanecer en Estados Unidos. En muchos casos, los registros tenían fechas de vencimiento que superaban la duración del estatus migratorio permitido .

La ley de California establece que estas licencias deben expirar como máximo cuando finaliza la autorización legal de la persona. Al no cumplirse ese requisito, las autoridades federales calificaron la emisión como irregular.

¿Qué pasa ahora y puede extenderse a otros estados?

California es, por ahora, el único estado con una auditoría completa, pero el Gobierno federal anticipó que otros estados serán revisados. Los informes se retrasaron por el cierre parcial del Gobierno, aunque se esperan nuevos resultados en las próximas semanas.

En paralelo, el Departamento de Transporte impulsó reglas más estrictas para las licencias comerciales de inmigrantes, como la verificación obligatoria del estatus migratorio y una vigencia máxima de un año. Aunque estas normas están suspendidas por una orden judicial, el endurecimiento de controles ya está en marcha.