La licencia de conducir es un documento de suma importancia en Estados Unidos. En los últimos meses, numerosos estados han modificado sus regulaciones con el fin de fortalecer la seguridad vial, estableciendo criterios para determinar qué conductores no podrán renovar este documento.

Estas personas deberán cumplir con una normativa esencial para obtener la aprobación del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). De no ser así, se verán imposibilitados de conducir nuevamente.

Renovación de la licencia de conducir: requisito indispensable para ciertos conductores

Con el objetivo de disminuir los siniestros viales, las autoridades del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de ciertos estados han implementado nuevas medidas de seguridad. Una de las más relevantes se refiere a los conductores que superan los 65 años de edad.

Estas personas podrán renovar su documento únicamente de forma presencial. En consecuencia, ya no tendrán acceso a la metodología virtual para mantener la vigencia de este documento.

Este cambio tiene como finalidad asegurar que las personas de edad avanzada mantengan estándares de seguridad al conducir, permitiendo así la verificación directa de su aptitud física y visual. Además, se busca proteger a la comunidad vial mediante la instauración de controles más rigurosos para los conductores mayores.

Fin de la licencia de conducir | Los mayores de 65 años ya no podrán renovarla a menos que completen este trámite en persona

Estados que restringen la renovación virtual para personas mayores de 65 años