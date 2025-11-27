Una reestructuración global en el sector de la moda está sacudiendo a una de las cadenas más reconocidas del mundo. La compañía confirmó un recorte amplio de su red de locales, lo que generó preocupación entre consumidores y empleados en varios mercados.

En Estados Unidos , el impacto ya comenzó a sentirse: la marca de ropa más popular del país anunció el cierre de algunas de sus sucursales, en línea con un plan global que prevé que más de 200 tiendas bajarán sus persianas durante 2025.

¿Qué marca se despide y por qué más de 200 tiendas cerrarán en 2025?

La empresa afectada es H&M, que confirmó que más de 200 tiendas bajarán sus persianas a nivel global en 2025 como parte de una estrategia de reorganización. El anuncio surgió de su reporte semestral, donde la cadena explicó que los cierres se concentrarán en “mercados establecidos” para optimizar su operación.

Según documentos presentados ante el Departamento de Trabajo de Nueva York, parte del ajuste incluirá el cierre de dos tiendas en Manhattan . Reuters indicó que la presencia global de H&M ya se redujo un 19% desde 2019, mostrando un cambio profundo en su estrategia comercial.

H&M confirmó que más de 200 tiendas bajarán sus persianas a nivel global en 2025. Foto: Wikimedia Commons

¿Dónde cerrarán tiendas en EE.UU. y qué pasará con los empleados?

Las nuevas tiendas afectadas en el país cerrarán antes del 19 de enero de 2026, según los avisos laborales oficiales. Las ubicaciones incluidas en la notificación son:

18 Church St., New York, NY

150 East 86th St., New York, NY

Impacto en los trabajadores

H&M señaló que intentará reubicar al personal afectado en locales cercanos “siguiendo el procedimiento habitual”. La empresa aclaró que, si bien sus tiendas físicas seguirán siendo parte esencial de la marca, necesita “tener los locales correctos en los lugares correctos” para asegurar su crecimiento a largo plazo.