Las reconocidas cadenas de supermercados minoristas Walmart y Target anunciaron un cierre masivo de todas sus sucursales en el país. Durante 48 horas los consumidores no podrán realizar sus compras y los motivos están relacionados a cuestiones federales.

La medida alcanza a todo el país y tendrá impacto directo tanto en clientes como en la operación interna de ambas firmas, que se preparan para un cese total.

Confirmado: Walmart y Target cerrarán masivamente sus sucursales en estas fechas

Walmart y Target anunciaron oficialmente que suspenderán la actividad en todas sus tiendas el jueves 28 de noviembre, Día de Acción de Gracias, y el miércoles 25 de diciembre, Navidad.

Ambas compañías explicaron que buscan garantizar que sus empleados puedan pasar estas jornadas junto a sus familias, una política que mantienen desde hace varios años.

La decisión implica un cierre total de puertas durante ambos días, sin excepción, como parte de la estrategia corporativa que prioriza el bienestar del personal por encima de la demanda comercial.

Walmart y Target cerrarán sus puertas durante dos feriados clave en noviembre y diciembre. Fuente: Archivo.

¿Cómo afectará este cierre a los clientes?

El impacto será directo en quienes realicen compras presenciales o dependan de la recogida de pedidos en sucursal. Durante esas fechas, no se podrá acceder a ningún servicio en tienda y los pedidos quedarán en pausa hasta la reapertura.

Asimismo, las cadenas aclararon que sus plataformas digitales seguirán en funcionamiento, aunque los procesos de preparación y entrega se reanudarán recién al día siguiente.

Qué servicios se verán afectados