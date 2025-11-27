El Servicio de Impuestos Internos (IRS) lanzó su primer comunicado de preparación para la nueva temporada de presentación de impuestos 2026.

Este trámite obligatorio, que debe realizarse periódicamente al principio de cada año, requiere de preparación previa de registros y documentos, esenciales al momento de declarar.

Además, la próxima temporada requerirá un extra de organización dado que incluirá diversas medidas fijadas en la reciente reforma fiscal. “Es importante que los contribuyentes se preparen ahora porque la One, Big, Beautiful Bill puede afectar significativamente a los impuestos, créditos y deducciones federales”, informaron las autoridades.

Documentos necesarios para la declaración de impuestos

La agencia recaudadora enfatiza en la importancia de organizar todos los registros federales para poder preparar la declaración de la mejor forma posible. Deberá reunirse, por ejemplo

Información bancaria

Formularios W-2 de los empleadores

Formularios 1099 de bancos y otros emisores de pagos

Registros de transacciones de activos digitales

El consejo es aguardar para presentar hasta tener todos los registros fiscales necesarios.

Quienes tengan un PIN IP deberán incluirlo en su declaración de manera obligatoria.

Reunir todos los registros de manera anticipada es esencial para cuando llegue el momento de preparar la declaración. Fuente: archivo

Qué cambiará en la próxima temporada de presentación de impuestos

Además de las nuevas reglas que se implementarán en línea con la reforma fiscal, por ejemplo, sobre la forma de declarar propinas y horas extra, la agencia dejará de emitir reembolsos en papel .

En ese sentido, los contribuyentes tendrán que proporcionar su información de Depósito Directo, a no ser que califiquen para una exención.

“Los contribuyentes deben tener en cuenta que sin información de depósito directo o una excepción aprobada, el IRS retendrá su reembolso durante seis semanas antes de emitirlo mediante un cheque en papel”, se explica.