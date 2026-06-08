En la apertura de mercados de este lunes, 8 de junio de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.75 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.13%.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina subió 0.92% y en el último año acumuló un avance de 1.56%, señalando una evolución de apreciación moderada con impulso reciente.

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Conocé la cotización de este lunes, 8 de junio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.39%, es menor que la volatilidad anual del 6.22%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la moneda Libra esterlina presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 2, indicando que ha experimentado un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Este repunte refleja un crecimiento constante en la confianza de los inversores hacia la economía británica.

A medida que la Libra esterlina continúa fortaleciendo su posición, es probable que el interés de los inversores se mantenga, lo que podría resultar en una mayor estabilidad económica a corto plazo. Sin embargo, se debe monitorear cualquier factor externo que pueda influir en esta tendencia.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones en bancos y cooperativas, evita kioscos de aeropuertos, prefiere cajeros de redes grandes, revisa cargos de tu tarjeta, lleva identificación y confirma el tipo de cambio en apps; conserva los recibos.