Tras haber realizado un cierre masivo de sucursales en 2024, una popular cadena de comidas rápidas anunció que para fines de este año cientos de restaurantes también bajarán sus persianas en Estados Unidos.

La compañía, con miles de locales distribuidos por todo el país, asegura que la medida tiene como objetivo aumentar el atractivo de las locaciones restantes y fomentar el incremento de sus ganancias.

La famosa cadena de comidas rápidas que cerrará cientos de sucursales en Estados Unidos

La popular cadena de comidas rápidas Wendy’s anunció el cierre de cientos de restaurantes para el último cuatrimestre del año.

Aunque no se dio a conocer el número oficial de tiendas que cerrarán sus puertas, la cadena confirmó que el porcentaje afectado será de un sólo dígito.

La famosa cadena de comidas rápidas Wendy's lleva 55 años de trayectoria. Fuente: Wikimedia Commons

De acuerdo con cifras compartidas por AP, la compañía cerró el tercer trimestre del año con 6,011 tiendas, por lo que un cierre del 5% representaría la baja de 300 locaciones.

En 2024 la compañía ya había cerrado de manera definitiva 240 sucursales. Wendy’s afirmó en ese entonces que estos restaurantes no se encontraban en ubicaciones alineadas con la construcción de la marca.

Por qué se despide la famosa cadena de comidas rápidas

El CEO interino de Wendy’s, Ken Cook, explicó que la estrategia es cerrar aquellos locales con rendimiento desfavorable para impulsar la rentabilidad de las locaciones restantes en el país.

“Cuando miramos el sistema actual, hay algunos restaurantes que no elevan la marca y resultan un lastre desde la perspectiva del rendimiento financiero de los franquiciados. El objetivo es abordar y arreglar esos restaurantes”, afirmó Cook durante una conferencia con inversores.