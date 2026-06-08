La cotizacióndel Peso colombiano este lunes 8 de junio en Estados Unidos es de 3,592.88 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.01% en comparación con la jornada anterior.

En el mercado del peso colombiano, la cotización subió 0.16% en la última semana, pero en el último año registra una caída de 7.84%, lo que sugiere una tendencia anual bajista pese al leve repunte reciente.

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Conocé la cotización de este lunes, 8 de junio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 5.08%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.14%, ya que 5.08% es menor que 13.14%.

La cotización del Peso colombiano presenta una tendencia a la baja, considerando que el dato de 2 indica que la variación en los precios ha sido negativa durante los últimos días. Esta disminución se ha mantenido de forma consecutiva, afectando la percepción del valor de la moneda frente al dólar.

A pesar de la caída en la cotización, es importante monitorear factores económicos externos que puedan influir en una posible recuperación del Peso colombiano en el futuro cercano.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos