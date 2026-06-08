En la sesión de apertura de este lunes, 8 de junio de 2026,del Euro cotiza a 0.87 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.13% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro presentó un cambio del 91.92% y en el último año registró una variación del 127.28%, indicando una evolución marcadamente alcista.

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Conocé la cotización de este lunes, 8 de junio de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 5.01%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.14%.

La cotización del Euro hoy se muestra en una tendencia positiva considerando que el dato de -1 es igual a 1. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía europea.

En contraste, si el dato de -1 fuera negativo, señalaría una tendencia a la baja en la cotización del Euro. Esto podría generar preocupación entre los inversores y afectar la percepción del mercado respecto a la estabilidad económica de la región.

Esta tendencia positiva sugiere que el Euro podría estar fortaleciendo su posición en el mercado internacional, lo que podría atraer mayores inversiones.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar euro en USA