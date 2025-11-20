El Gobierno de los Estados Unidos confirmó un cierre total de bancos durante 24 horas en todo el país. Los ciudadanos no podrán realizar grandes transacciones de dinero y deberán limitarse al uso de los cajeros automáticos.

La medida responde a una normativa federal, por lo que no habrá atención al público disponible en ninguna sucursal.

Confirmado: cierran masivamente todos los bancos del país durante 24 horas

De acuerdo con la información oficial del calendario de feriados federales, habrá un cierre masivo de bancos en Estados Unidos el próximo jueves 27 de noviembre. La fecha conmemora el Día de Acción de Gracias en el país, se trata de una de las festividades más importantes para los estadounidenses.

Por este motivo, todas las entidades bancarias permanecerán cerradas hasta el viernes 28 de noviembre. Durante las horas del feriado, estarán únicamente disponibles los cajeros automáticos con la disposición en efectivo que carguen los empleados previamente.

Cierran todos los bancos del país durante 24 horas el próximo 27 de noviembre. Fuente: Archivo. simonkr

Es decir, los ciudadanos que deban o quieran realizar grandes depósitos o retiros de dinero deberán esperar al próximo día hábil.

¿Qué sectores del país tendrán un cierre bancario de 48 horas?

Si bien el Día de Acción de Gracias es un feriado federal, algunos estados gozan de un receso adicional el viernes 28 de noviembre. En algunos estados del país se lo conoce como el Día después de Acción de Gracias.

En el caso de Washington, el feriado estatal se lo conoce como Día del Legado de los Nativos Americanos. Los empleados estatales de estas zonas del país gozarán de un fin de semana largo de 4 días y es posible que algunas entidades bancarias permanezcan cerradas.

