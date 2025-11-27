Estados Unidos implementará un nuevo programa federal que otorgará un respaldo económico directo a las familias con hijos menores de edad. La iniciativa está orientada a fortalecer el ahorro desde los primeros años de vida y a mejorar la estabilidad financiera de los menores a largo plazo.

El esquema introduce un mecanismo de ahorro formal con un apoyo inicial del Gobierno de 1.000 dólares, que permitirá a los padres acumular recursos de manera sostenida mediante cuentas bancarias especialmente diseñadas para crecer con el tiempo

¿Qué familias recibirán el depósito confirmado de 1.000 dólares?

El Gobierno indicó que el depósito confirmado de 1.000 dólares se entregará a los menores para quienes se abra una Trump Account, una cuenta de ahorro creada por la ley de reforma fiscal aprobada en julio de este año, la "One Big Beautiful Bill".

Requisito principal

Nacer entre 2025 y 2028 y tener una Trump Account abierta a nombre del menor.

Los niños nacidos antes de 2025 también podrán obtener una Trump Account hasta los 18 años, aunque sin acceso al depósito inicial. En todos los casos, los fondos deberán permanecer invertidos en índices bursátiles estadounidenses y no podrán retirarse antes de los 18 años.

¿Cómo funcionan las cuentas y qué beneficios adicionales ofrece el programa?

El documento oficial que publicó la Casa Blanca con los detalles del programa, explica que las familias podrán realizar aportes voluntarios de hasta 5.000 dólares anuales, mientras que los empleadores podrán sumar hasta 2.500 dólares por año sin impacto fiscal. Estos límites se ajustarán por inflación.

Puntos clave del programa

Depósito inicial federal: 1.000 dólares .

Aportes familiares: hasta 5.000 dólares al año.

Aportes del empleador: hasta 2.500 dólares , libres de impuestos.

Inversión obligatoria en fondos que replican índices bursátiles de EE.UU.

Las proyecciones oficiales estiman que un niño nacido en 2026 podría acumular entre 5.800 y 303.800 dólares a los 18 años, según aportes y rendimientos. A los 28 años, el saldo proyectado oscila entre 18.100 y 1.091.900 dólares, lo que subraya el potencial de crecimiento del programa.