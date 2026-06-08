Miles de viajeros en los Estados Unidos deberán revisar la vigencia de su documentación antes de planificar vacaciones o viajes laborales al exterior.

Tanto Reino Unido como Canadá y Australia endurecieron los controles migratorios y ya no permiten el ingreso ni la salida del país a quienes tengan el pasaporte vencido o con una validez insuficiente según las nuevas exigencias internacionales.

Las autoridades aeroportuarias y los organismos migratorios remarcaron que muchas personas desconocen que algunos destinos exigen un mínimo de meses de vigencia restante en el pasaporte para autorizar el viaje.

Cuál es el trámite obligatorio antes de salir de los Estados Unidos

El principal requisito para poder viajar al exterior es renovar el pasaporte antes que expire o cuando le quede un período muy reducido de vigencia.

Muchos territorios exigen que el documento tenga al menos seis meses de validez desde la fecha prevista de ingreso .

¿Qué necesitan los estadounidenses para entrar a Australia?

Todo ciudadano estadounidense que viaje a Australia debe presentar un pasaporte válido al momento del ingreso y contar con una visa o una Autorización Electrónica de Viaje (ETA).

Para estadías turísticas o de negocios de menos de 90 días, la ETA es la opción más habitual y se tramita por tres vías:

A través de la aplicación oficial Australian ETA

Por medio de aerolíneas con operaciones en Estados Unidos

A través de agencias de viaje habilitadas

Los viajeros con pasaporte emitido desde 2021 y mayores de 16 años pueden usar SmartGate, el sistema automatizado de control migratorio, sin costo ni inscripción adicional.

Según el tipo de visa y las actividades previstas, las autoridades australianas pueden requerir un examen médico previo al ingreso. Superar el plazo autorizado, aunque sea por pocos días, puede derivar en detención y deportación.

Lo que muchos viajeros no tienen en cuenta acerca de la vigencia del pasaporte antes de salir del país.

¿Qué necesitan los estadounidenses para entrar a Canadá?

Los ciudadanos estadounidenses no necesitan visa ni Autorización Electrónica de Viaje (eTA) para ingresar a Canadá. Para estadías de menos de 180 días, los documentos aceptados son:

Pasaporte estadounidense vigente

Tarjeta de pasaporte (passport card)

Tarjeta NEXUS para viajeros frecuentes

La ley canadiense exige presentar prueba de ciudadanía e identidad al cruzar la frontera . Quienes transporten más de 10.000 dólares canadienses en efectivo deben declararlo en aduana.

Descubre qué restricciones impone el Reino Unido a los viajeros estadounidenses. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué necesitan los estadounidenses para entrar al Reino Unido?

Desde el 25 de febrero de 2026 , los ciudadanos estadounidenses no pueden viajar legalmente al Reino Unido sin una Autorización Electrónica de Viaje (ETA). El documento requerido para ingresar es:

Pasaporte válido durante toda la estadía

ETA vigente, tramitada antes de viajar

La ETA tiene un costo de £ 20, permite múltiples viajes y autoriza estadías de hasta seis meses. Aplica para turismo, visitas familiares, reuniones de negocios, conferencias y estudios de corta duración. No se necesita ETA para hacer tránsito en el Reino Unido sin pasar por control migratorio.