Walmart, la cadena de supermercados más reconocida de Estados Unidos, anunció que todos sus locales permanecerán cerrados durante 48 horas en lo que resta del 2025. Más de 4.600 tiendas alrededor de todo el país no abrirán durante dos días específicos, alterando por completo la rutina comercial.

Son más de 4.600: Walmart cerrará sus tiendas durante 48 horas en todo el país

De acuerdo al calendario oficial de feriados nacionales en Estados Unidos, Walmart confirmó el cierre total de todas sus tiendas durante dos días específicos en lo que queda del 2025. Las fechas significativas que llevan a la suspensión de actividades son:

Jueves 27 de noviembre : Día de Acción de Gracias

Jueves 25 de diciembre: Navidad

El cierre temporal responde a una política de descanso y bienestar laboral, pero también a un gesto de respeto hacia las festividades familiares más importantes del país. La empresa señaló que los consumidores podrán anticipar sus compras mediante los horarios extendidos previos al feriado, así como por las plataformas en línea.

Walmart cerrará todas sus tiendas durante 48 horas en lo que queda del año. Fuente: Archivo.

Una por una: todas las cadenas de supermercados que cierran durante 48 horas

Además de Walmart, varias cadenas de supermercados y minoristas han confirmado el cierre total o parcial de sus tiendas en estas dos fechas clave. Si bien las políticas pueden varias según estado y tienda, estos gigantes del comercio minorista se adhirieron al descanso: