En la sesión de apertura de este lunes, 8 de junio de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.62 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco subió 2.24% y en el último año acumuló una variación de 1.75%, reflejando un desempeño positivo y estable.

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Conocé la cotización de este lunes, 8 de junio de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 13.82%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 20.13%.

El día de hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados. En los últimos dos días, se ha observado un aumento en su valor, lo que indica una recuperación en la moneda nacional.

Este crecimiento sostenido sugiere un fortalecimiento del Quetzal frente a otras divisas. Sin embargo, es fundamental seguir monitoreando las fluctuaciones para entender mejor la estabilidad a largo plazo de la moneda.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este lunes, 8 de junio de 2026. KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA