El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que los conductores de edad avanzada deben cumplir para renovar su licencia de conducir en California. Estos adultos deberán llevar a cabo el proceso de forma más compleja y con mayor frecuencia. Los conductores mayores de 70 deberán presentarse personalmente en una oficina del DMV para renovar su licencia. Desde esta edad, el trámite ya no podrá completarse en línea como ocurría anteriormente en muchos casos. Además, la licencia tendrá una validez menor y deberá renovarse cada cinco años, en lugar de los períodos más prolongados que se aplican a los conductores jóvenes. Es fundamental que los conductores mantengan su licencia vigente para poder continuar conduciendo. En caso de que el conductor no realice la renovación correspondiente, deberá enfrentar las siguientes consecuencias: