En Nueva York, el Gobierno estatal puso en marcha una nueva medida que endurece los controles sobre los conductores y modifica de forma directa el sistema de sanciones del Departamento de Vehículos Motorizados. El cambio apunta a reforzar la seguridad vial y afecta a miles de personas que circulan diariamente por el estado.

Con esta actualización, el DMV de Nueva York amplía el período de revisión del historial de manejo, lo que aumenta el riesgo de suspensión o pérdida de la licencia de conducir para quienes acumulen faltas reiteradas. El control será más exhaustivo y abarcará a todos los vehículos registrados.

Nueva ley: Nueva York revisa coche por coche y suspende estas licencias de conducir

La normativa se denomina Ley de fortalecimiento del sistema de puntos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV Point System Reform) y modifica el tiempo durante el cual las infracciones de tránsito permanecen activas en el historial del conductor.

A partir de ahora, el sistema de puntos del DMV evaluará un período más largo de antecedentes, lo que permite detectar reincidencias que antes quedaban fuera del cómputo. De esta manera, el Gobierno revisará vehículo por vehículo si se cumple con los requisitos fundamentales de conducción segura.

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York puso en vigencia una nueva medida estatal que endurece las sanciones para conductores imprudentes. Fuente: Archivo.

Quiénes son los conductores más afectados por esta medida

La medida afecta a todos los conductores con licencia vigente en Nueva York, tanto particulares como profesionales. No importa el tipo de vehículo ni la antigüedad del registro, ya que el nuevo esquema aplica de manera general.

Las infracciones siguen siendo las mismas, pero los puntos se mantienen activos por más tiempo, lo que incrementa las posibilidades de sanción.

Entre las faltas que más puntos suman se destacan:

Exceso de velocidad.

No respetar semáforos y señales.

Infracciones en zonas escolares.

Conducción imprudente o peligrosa.

En qué casos se puede perder la licencia de conducir

Con el endurecimiento del control, el DMV de Nueva York puede suspender o revocar la licencia de conducir cuando el conductor alcanza el límite de puntos permitido dentro del nuevo período de evaluación.

Una infracción que antes dejaba de computarse ahora puede combinarse con otras más recientes y derivar en sanciones graves. Además de la pérdida de la licencia, los conductores pueden enfrentar