En esta noticia
El Gobierno confirmó que en Virginia rige una de las leyes de tránsito más severas de Estados Unidos. Las autoridades pueden cancelar la licencia de conducir e incluso enviar a prisión a los conductores que cometan exceso grave de velocidad, una infracción considerada delito penal y no una simple falta administrativa.
Atención conductores: la infracción de tránsito que se configura como un delito
En Virginia, un conductor puede ser acusado penalmente si:
- Supera en 32 km/h (20 mph) el límite máximo permitido
- Circula a más de 137 km/h (85 mph), sin importar cuál sea el límite de la vía
Cualquiera de estas conductas se clasifica como conducción temeraria, un cargo criminal que queda en los antecedentes.
Multas y penas de prisión a todos los conductores que estén en esta lista
Cuando se configura el delito, los jueces pueden imponer:
- Cancelación o suspensión de la licencia de conducir
- Penas de cárcel (hasta 12 meses)
- Multas elevadas
- Antecedentes penales permanentes
- Incremento drástico del seguro automotor
- Obligación de asistir a audiencias judiciales