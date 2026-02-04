En esta noticia

El Gobierno confirmó que en Virginia rige una de las leyes de tránsito más severas de Estados Unidos. Las autoridades pueden cancelar la licencia de conducir e incluso enviar a prisión a los conductores que cometan exceso grave de velocidad, una infracción considerada delito penal y no una simple falta administrativa.

Atención conductores: la infracción de tránsito que se configura como un delito

En Virginia, un conductor puede ser acusado penalmente si:

  • Supera en 32 km/h (20 mph) el límite máximo permitido
  • Circula a más de 137 km/h (85 mph), sin importar cuál sea el límite de la vía

Cualquiera de estas conductas se clasifica como conducción temeraria, un cargo criminal que queda en los antecedentes.

En Virginia, exceder la velocidad puede costar mucho más que una multa. Fuente: archivo.
Multas y penas de prisión a todos los conductores que estén en esta lista

Cuando se configura el delito, los jueces pueden imponer:

  • Cancelación o suspensión de la licencia de conducir
  • Penas de cárcel (hasta 12 meses)
  • Multas elevadas
  • Antecedentes penales permanentes
  • Incremento drástico del seguro automotor
  • Obligación de asistir a audiencias judiciales