La cadena de pizzerías Pizza Hut confirmó que cerrará más de 200 sucursales en Estados Unidos durante 2026, como parte de un proceso de reestructuración orientado a mejorar su rendimiento financiero y optimizar su red de restaurantes. El anuncio se realizó en el marco de la presentación de resultados trimestrales de su empresa matriz. Los cierres se concentrarán en locales con bajo desempeño y forman parte de una revisión estratégica que busca fortalecer la competitividad de la marca en un mercado cada vez más exigente. La compañía no publicó, por el momento, el listado completo de las ubicaciones afectadas. La decisión fue comunicada por la casa matriz de Pizza Hut durante su informe financiero correspondiente al último trimestre. Allí se detalló que el plan contempla el cierre de más de 200 restaurantes en todo el país, principalmente aquellos que registraron ventas inferiores a las expectativas. Según lo informado, estas sucursales representan un porcentaje reducido del total de establecimientos que la cadena opera en Estados Unidos. La medida apunta a concentrar inversiones en locales con mejor rendimiento y en formatos adaptados a las nuevas modalidades de consumo, como pedidos digitales y entrega a domicilio. La compañía explicó que los cierres forman parte de una evaluación estratégica iniciada meses atrás para analizar el desempeño general de la marca. En ese proceso se estudian distintas alternativas para mejorar resultados, en un contexto de presión competitiva dentro del sector de comida rápida. En los últimos trimestres, Pizza Hut registró caídas en ventas comparables en el mercado estadounidense, especialmente frente a su principal competidor, Domino’s Pizza, que logró consolidar su crecimiento mediante una fuerte apuesta tecnológica y expansión del servicio de entregas. La empresa no detalló cuántos empleados se verán afectados por el cierre de las sucursales ni precisó fechas exactas para cada clausura. Los cierres se realizarán de manera gradual a lo largo de 2026, según lo indicado en la comunicación oficial. A pesar de esta reducción, Pizza Hut continuará operando una amplia red de restaurantes en Estados Unidos y en otros mercados internacionales.