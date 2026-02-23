Al momento de viajar dentro de Estados Unidos, la ley federal exige la presentación de una identificación que se encuentre aceptada bajo los estándares de seguridad Real ID para poder habilitar el abordaje a la aeronave, como el pasaporte estadounidense o una licencia de conducir válida. En ese sentido, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) especifica claramente que existe un sector poblacional que en 2026, por el año en el que nació, se encuentra exento de cumplir con esta normativa. Los menores de 18 años no deben proporcionar ningún tipo de identificación para poder abordar vuelos nacionales, por lo que quienes hayan nacido en estos años, no están obligados a cumplir con el requisito “La TSA no exige que los menores de 18 años presenten identificación cuando viajan dentro de Estados Unidos. Sin embargo, los menores no acompañados que cumplan los requisitos para TSA PreCheck deben mostrar una identificación aceptable para recibir un control acelerado”, indican las autoridades. De acuerdo con la lista oficial publicada, que siempre se encuentra sujeta a modificaciones, las identificaciones aceptables con hasta dos años de vencimiento en todos los aeropuertos del país son También se aceptan algunos formatos digitales de ID, como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID. En caso de no contar con ninguno de los documentos previamente mencionados, desde el pasado 1 de febrero se exige el pago de 45 dólares como multa por usar un proceso de verificación de identidad alternativo, llamado TSA ConfirmID.