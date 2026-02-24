Una tormenta invernal de gran intensidad obligó a cerrar escuelas y cancelar clases hasta nuevo aviso en distintos puntos del país. La medida fue confirmada por autoridades educativas ante nevadas históricas, vientos fuertes y cortes de energía que afectan la seguridad de millones de estudiantes. El impacto alcanza a distritos escolares, escuelas técnicas y universidades en el noreste y sureste, donde rigen alertas meteorológicas y estados de emergencia. Las familias deben seguir los avisos oficiales para conocer reaperturas o cambios a modalidad virtual. Los cierres afectan a Massachusetts, Connecticut y Carolina del Norte, donde la combinación de nieve acumulada, hielo en rutas y fallas eléctricas obligó a suspender actividades presenciales. En Massachusetts, distritos como Quincy, Brockton, Plymouth, New Bedford, Weymouth, Barnstable, Milton y Taunton anunciaron cierre total. En Connecticut, ciudades como Bridgeport, Danbury, Manchester, Milford, New London y Norwich suspendieron clases, junto con centros técnicos y la University of Connecticut. En el oeste de Carolina del Norte, condados como Avery, Haywood, Madison, Watauga y Yancey activaron cierres, retrasos o aprendizaje remoto. Las autoridades educativas recomiendan verificar diariamente el estado de cada distrito, ya que las decisiones pueden modificarse según evolucione la tormenta y se restablezca el servicio eléctrico. Las clases permanecerán suspendidas hasta que las condiciones climáticas permitan un regreso seguro a las aulas.