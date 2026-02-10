El sector gastronómico en Estados Unidos atraviesa una fuerte transformación y una de las marcas más emblemáticas del país anunció un cierre masivo de locales. La cadena Pizza Hut confirmó que más de 250 restaurantes bajarán sus persianas de forma definitiva, en medio de cambios en los hábitos de consumo y una reestructuración del negocio. La cadena de pizzas Pizza Hut confirmó el cierre de más de 250 restaurantes en distintos estados alrededor de todo el país, una decisión que refleja los cambios en el consumo y la necesidad de reestructurar su modelo de negocio. Durante décadas, la empresa fue sinónimo de pizzerías con salón y servicio familiar, pero el crecimiento del delivery y los pedidos digitales modificó por completo el panorama del sector. La compañía explicó que el cierre de estos locales responde a la presión por reducir costos, a la caída del consumo en restaurantes tradicionales y a la competencia cada vez más intensa de plataformas de entrega y nuevas cadenas. Muchos de los establecimientos que bajarán sus persianas son locales antiguos que ya no resultan rentables en el contexto actual. La marca busca concentrarse en formatos más pequeños, con mayor enfoque en el servicio de entrega a domicilio, pedidos online y puntos de retiro rápidos, adaptándose a un consumidor que privilegia la rapidez y la conveniencia.