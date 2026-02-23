Wendy’s se encuentra en proceso de despedirse de numerosos locales en Estados Unidos. La cadena de comida rápida ha anunciado un extenso plan de reconfiguración con el objetivo de mejorar su rentabilidad en los próximos meses. La compañía, con sede en Dublín, Ohio, comunicó el que iniciará el cierre de restaurantes en el primer semestre de este año. Aunque anticipó que solo un “porcentaje de un dígito” de sus sucursales se verá afectado, evitó proporcionar una cifra más precisa. En este contexto, las acciones de Wendy’s atravesaron un retroceso del 7% el viernes y perdieron otro 6% el lunes por la tarde, según consignó AP. “Al examinar el sistema en la actualidad, se identifican ciertos restaurantes que no contribuyen a la elevación de la marca y que, por el contrario, representan un obstáculo para el rendimiento financiero del franquiciado. La meta es abordar esta situación y encontrar soluciones adecuadas para dichos establecimientos”, manifestó el director general interino de Wendy’s, Ken Cook, durante una conferencia con inversionistas. Cook asumió el cargo en julio, tras la salida de Kirk Tanner, quien dejó la empresa para ocupar el puesto de presidente y director general de Hershey Co. La estrategia contempla diversas medidas en función del rendimiento de cada establecimiento. En ciertos casos, Wendy’s implementará mejoras tecnológicas o de equipamiento; en otros, transferirá la operación a un nuevo franquiciado o procederá directamente al cierre. Wendy’s concluyó el tercer trimestre del año con 6011 restaurantes en Estados Unidos. Si un 5% de esa red se viera afectado, esto implicaría el cierre de aproximadamente 300 sucursales. Este anuncio se suma al cierre de 240 locales registrados en 2024, cuando la compañía atribuyó las clausuras al envejecimiento y desactualización de parte de su infraestructura. En este contexto, las cadenas de comida rápida enfrentan dificultades para atraer consumidores de ingresos más bajos, en un escenario de inflación que ha elevado los precios. Entre julio y septiembre, Wendy’s reportó una disminución del 5% en las ventas comparables en Estados Unidos en comparación con el mismo período del año anterior.