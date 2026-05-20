A partir del 1 de julio de 2026, todos los restaurantes y tiendas de comida móviles de Texas deben obtener una licencia estatal única emitida por el Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS). La medida surge de la House Bill 2844 , firmada por el gobernador Greg Abbott. Quienes no cumplan podrán enfrentar multas, suspensión o revocación de su licencia.

La norma reemplaza el sistema anterior, en el que cada municipio exigía su propio permiso e inspección. El DSHS estima que unas 19.000 unidades móviles de venta de alimentos en todo el estado quedarán sujetas a la nueva regulación.

¿Qué establece la nueva regla para restaurantes y tiendas de comida en Texas?

La ley divide a los establecimientos en tres categorías según el nivel de preparación de los alimentos. El costo inicial va de u$s 300 a u$s 1.350 y la renovación anual oscila entre u$s 300 y u$s 850.

Tipos de licencia según la actividad

Nivel I: venta de alimentos preenvasados (tarifa más baja)

Nivel II: preparación básica de alimentos

Nivel III: cocción completa en el lugar (tarifa más alta)

Además, la ley crea una base de datos pública con el listado de todos los establecimientos, sus resultados de inspección y las quejas recibidas. El estado podrá aplicar sanciones que van desde cargos administrativos hasta la revocación definitiva de la licencia.

El costo inicial va de u$s 300 a u$s 1.350 y la renovación anual oscila entre u$s 300 y u$s 850. Magnific

¿Cómo afecta esta nueva regla a los dueños de restaurantes y tiendas de comida?

Antes de esta ley, operar en distintas ciudades implicaba pagar permisos a cada municipio. Dallas cobraba u$s 481 de solicitud más u$s 562 de revisión, además de u$s 185 anuales. Amarillo exigía entre u$s 800 y u$s 900 por establecimiento nuevo. Con la licencia única, esos costos desaparecen.

Sin embargo, establecimientos que antes no pagaban permisos en algunos municipios —como los que venden alimentos preenvasados— ahora deberán obtener la licencia estatal para operar. Los gobiernos locales podrán seguir aplicando códigos de incendio y zonificación, pero ya no podrán exigir permisos de salud propios ni cobrar esas tasas.