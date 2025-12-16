La cadena de restaurantes Denny’s confirmó el cierre de más de 150 restaurantes en Estados Unidos antes de que finalice 2025, como parte de un plan de reestructuración que ya comenzó a ejecutarse en distintas ciudades. La medida impacta en sucursales con bajo rendimiento y se completará en las próximas semanas.

La compañía aclaró que el recorte no está directamente relacionado con su reciente acuerdo de compra por u$s 620 millones, sino que responde a una estrategia definida con anticipación para reorganizar su red de locales y fortalecer el negocio a largo plazo.

¿Qué restaurantes cerrarán y a cuántas sucursales afecta?

El plan de Denny’s contempla el cierre de aproximadamente 150 sucursales en todo el país. Aunque aún no se difundió un listado oficial completo, la empresa confirmó que la mayoría de los locales afectados ya cerraron o están en proceso de cierre , incluyendo restaurantes en el área de San Francisco.

Actualmente, Denny’s mantiene más de 1.300 restaurantes operativos en Estados Unidos y cerca de 1.500 a nivel mundial. En estados como Nueva York, la cadena continúa funcionando con decenas de locales activos, lo que indica que el ajuste es selectivo y no implica una retirada general del mercado .

El plan de Denny’s contempla el cierre de aproximadamente 150 sucursales en todo el país. Foto: Archivo.

¿Por qué Denny’s cierra más de 150 sucursales y qué pasará con la marca?

Según explicó la empresa, la decisión forma parte de un plan iniciado en 2023 para cerrar restaurantes con bajo desempeño y optimizar el sistema de franquicias. El objetivo es mejorar la rentabilidad y volver a un crecimiento neto estable o positivo hacia 2026 .

En paralelo, Denny’s avanza con su salida de la bolsa mediante una operación valuada en u$s 620 millones, liderada por TriArtisan Capital Advisors, Treville Capital Group y Yadav Enterprises .

La compañía aseguró que, hasta que la transacción se complete en el primer trimestre de 2026, el funcionamiento será normal y continuará la apertura de nuevos restaurantes en mercados considerados estratégicos.