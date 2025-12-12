Se despide el restaurante más popular del país: más de 24 sucursales cerrarán sus puertas. (Fuente: Archivo)

Una reconocida cadena de restaurantes mexicanos anunció la quiebra y el cierre permanente de 24 sucursales en los Estados Unidos, en uno de los golpes más duros para el sector gastronómico del país en los últimos meses.

La empresa se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota, con el objetivo de reorganizar sus deudas y preservar parte de su operación mientras avanza el proceso judicial.

Según documentos presentados ante el tribunal, la compañía enfrenta pasivos estimados entre 10 y 50 millones de dólares. Aunque la noticia implica una reducción drástica de su presencia, la empresa aseguró que continuará operando en los restaurantes que permanecen abiertos, mientras busca una salida financiera que evite la liquidación total.

El emblemático restaurante que dice adiós en Estados Unidos

Desde 1975, la cadena Abuelo’s es un emblema de la gastronomía mexicana de estilo familiar. En su etapa de mayor expansión, la marca llegó a operar 40 restaurantes en distintos estados, con una propuesta basada en precios accesibles, ambiente cálido y platos tradicionales.

Se despide el restaurante más popular del país: más de 24 sucursales cerrarán sus puertas. (Fuente: Archivo)

Sin embargo, la situación financiera comenzó a deteriorarse con el paso del tiempo. Antes de solicitar la protección por bancarrota, Abuelo’s ya había reducido su red a 16 locales activos, lo que evidencia que el proceso de achicamiento estaba en marcha mucho antes del anuncio formal.

Por qué este restaurante decidió cerrar 24 locales en Estados Unidos

De acuerdo a medios locales, varios factores influyeron en el colapso de la cadena. Entre 2023 y 2024, Abuelo’s registró una caída del 15,4 % en sus ventas, mientras que los costos operativos crecieron de forma sostenida por la inflación, los aumentos salariales y el encarecimiento de insumos esenciales..

Para Food Concepts International, el desafío será sostener la rentabilidad con una estructura mucho más reducida y reconstruir la confianza de inversores y socios comerciales.

Aunque la quiebra no implica necesariamente la desaparición definitiva de Abuelo’s, el futuro de la cadena dependerá de su capacidad para ejecutar un plan de reestructuración sólido, enfocado en locales rentables, eficiencia operativa y adaptación a un mercado cada vez más competitivo.