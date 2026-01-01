Cambios en el régimen para empleadas domésticas en 2026: estas son las nuevas obligaciones de los empleadores. Foto: Freepik.

Gracias a una ley firmada por el gobernador de California, Gavin Newsom, desde julio de 2025 rige un cambio legal que impacta en el mundo del trabajo. Se trata de una extención de las protecciones de salud y seguridad laboral que alcanza a miles de empleadas domésticas contratadas por empresas, un sector que hasta ahora no contaba con ese respaldo.

Este avance marca un antes y un después para quienes realizan tareas esenciales como limpieza, jardinería, cocina y cuidado de personas en hogares de todo el estado.

Cuáles son los nuevos derechos para las empleadas del hogar

Hasta la aprobación de esta normativa, muchos trabajadores y trabajadoras del hogar contratados por compañías privadas quedaban excluidos del sistema de regulaciones de Cal/OSHA, la agencia estatal encargada de supervisar las condiciones laborales y la prevención de accidentes.

Desde ahora, todas las empresas que ofrecen servicios domésticos deben cumplir con las normas de Cal/OSHA y elaborar un Programa de Prevención de Lesiones y Enfermedades (IIPP).

Ese requisito implica:

Proveer herramientas seguras y equipos de protección adecuados. Brindar capacitaciones sobre riesgos laborales. Informar a Cal/OSHA sobre cualquier incidente grave. Garantizar entornos de trabajo seguros para el personal asignado a hogares particulares.

Entre los principales beneficiarios aparecen trabajadores que realizan:

Limpieza de casas

Cuidado de personas mayores o con discapacidad

Tareas de jardinería

Servicios de cocina en hogares privados

¿A quiénes alcanza la nueva ley?

La ley incluye a todas las personas contratadas por empresas que brindan servicios domésticos, sin importar su estatus migratorio. Tanto residentes permanentes como trabajadores indocumentados pueden denunciar irregularidades ante Cal/OSHA sin temor a represalias.

Cambian para siempre los derechos de las empleadas del hogar: cuáles son las nuevas obligaciones del empleador. (Fuente: Archivo)