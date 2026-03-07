Una intensa ola de tormentas amenaza a Estados Unidos este fin de semana, con un sistema de clima severo capaz de generar granizo, lluvias torrenciales, ráfagas de viento con fuerza de huracán y algunos tornados. Meteorólogos advierten que las tormentas podrían extenderse durante la noche y afectar amplias zonas del país. El fenómeno se desarrollará en múltiples rondas de tormentas desde el centro del país hacia el sur y el noreste, impulsado por vientos intensos en distintos niveles de la atmósfera y aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México. Esta combinación puede desencadenar los primeros brotes importantes de tornados del año en varias áreas. El sistema de tormentas se dividirá en dos grandes zonas de riesgo durante el sábado por la tarde y noche, con condiciones favorables para tormentas severas, inundaciones repentinas y algunos tornados. Zona norte En estas áreas podrían registrarse ráfagas de viento intensas, granizo, lluvias torrenciales e incluso tornados aislados, además de inundaciones urbanas rápidas. Zona sur Las tormentas en este sector también pueden generar vientos destructivos, granizo y lluvias intensas, con ráfagas que podrían alcanzar 75 mph, equivalentes a la fuerza de un huracán. Entre domingo y lunes, las tormentas continuarán en partes del sur —especialmente Texas, Florida, Georgia y las Carolinas— pero en general se espera que la mayoría de los sistemas sean menos intensos. El principal impacto durante ese período será la lluvia fuerte con riesgo de inundaciones, sobre todo en Texas y Luisiana. Sin embargo, el patrón meteorológico podría reactivarse a partir del martes y miércoles, cuando nuevas rondas de tormentas severas podrían desarrollarse si el sistema que se mueve desde el suroeste gana fuerza. Meteorólogos advierten que la combinación de corrientes en chorro, aire cálido del Golfo y una potente perturbación atmosférica podría desencadenar múltiples tornados y uno de los primeros grandes brotes de clima severo del año.