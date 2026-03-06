Un diluvio histórico en Estados Unidos podría afectar el fin de semana a varias regiones del país. Los pronósticos meteorológicos anticipan tormentas eléctricas severas, lluvias intensas y un brusco descenso de la temperatura, en un evento climático que podría provocar inundaciones repentinas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) y el Centro de Predicción Meteorológica (WPC), un sistema de baja presión comenzará a organizar tormentas fuertes y precipitaciones persistentes a medida que avanza hacia el centro y el este del país durante el fin de semana. El análisis meteorológico del WPC señala que una masa de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México se combinará con un frente frío en avance. Esta interacción favorecerá el desarrollo de tormentas eléctricas intensas y lluvias generalizadas. El sistema atmosférico provocará episodios de precipitaciones en varias rondas, lo que aumenta el riesgo de acumulaciones importantes de lluvia en pocas horas y posibles inundaciones repentinas en sectores urbanos y rurales. Las áreas con mayor probabilidad de lluvias fuertes incluyen regiones del valle del Mississippi, el sur de las Grandes Llanuras y sectores del Medio Oeste, donde el fenómeno podría mantenerse activo durante gran parte del fin de semana. Los pronósticos del NWS también advierten que algunas tormentas podrían volverse severas, con fenómenos meteorológicos peligrosos asociados. Entre los eventos que podrían registrarse se encuentran ráfagas de viento intensas, caída de granizo y tormentas eléctricas organizadas, especialmente durante la tarde y la noche cuando la atmósfera alcance mayor inestabilidad. Los estados que podrían registrar el impacto más fuerte del sistema incluyen Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Tennessee y sectores del Medio Oeste, donde las tormentas podrían desarrollarse con mayor intensidad.