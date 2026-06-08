La primera “autopista inteligente” de California ya se encuentra en funcionamiento y promete transformar la manera en la que se gestiona el tránsito en una de las zonas más congestionadas del estado.

Se trata de un proyecto piloto de 33 millones de dólares que combina tecnología, señalización en tiempo real y sistemas automatizados con el fin de mejorar la circulación sin necesidad de construir nuevos carriles.

El sistema entró en operación el pasado lunes 1 de junio en un tramo de la Interestatal 13 (l-15), una de las vías más transitadas del sur de California. El corredor se extiende a lo largo de aproximadamente 12, 87 km/h entre la línea divisoria de los condados de San Diego y Riverside, en Temecula, y el intercambio de las autopistas l-15 e l-215 en Murrieta.

Cómo funciona esta autopista inteligente

El proyecto, denominado Smart Freeway Pilot Project fue desarrollado por la Comisión de Transporte del Condado de Riverside (RCTC) en colaboración con Caltrans, la ciudad de Temecula y otras entidades regionales.

La iniciativa utiliza tecnología avanzada para gestionar el flujo vehicular en tiempo real. Entre las principales medidas implementadas se encuentran

Coordinación de los medidores de acceso en Temecula Parkway, Rancho California Road y Winchester Road

Ajuste dinámico de los tiempos de entrada de vehículos a la autopista durante las horas de mayor tráfico

Instalación de paneles digitales que muestran velocidades recomendadas en tiempo real

Monitoreo continuo de las condiciones de circulación para reducir frenadas bruscas y congestiones

Construyeron la primera autopista inteligente de California

Qué cambia para los conductores con esta nueva autopista inteligente

Las autoridades advirtieron que los automovilistas podrían experimentar tiempos de espera levemente mayores al momento de ingresar a la autopista durante las horas pico.

No obstante, sostienen que el objetivo es reducir el tiempo total del viaje a lo largo del corredor mediante una mejor distribución del flujo vehicular.

Además de los medidores de acceso, las señales digitales informarán velocidades recomendadas para ayudar a mantener una circulación más uniforme y reducir los riesgos asociados a cambios bruscos de velocidad.

Cuánto tiempo funcionará esta autopista inteligente

La autopista funcionará inicialmente como un programa piloto de dos años donde se recopilarán datos para evaluar el desempeño del sistema y determinar si logra mejorar las condiciones de tránsito.