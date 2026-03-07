Estados Unidos aplicará este fin de semana el cambio de hora definitivo que da inicio al horario de verano (Daylight Saving Time). La medida obliga a ajustar todos los relojes del país adelantándolos una hora para aprovechar mejor la luz natural durante la tarde y la noche. El ajuste se realiza cada año en marzo y se revierte en noviembre. Aunque la mayoría de los teléfonos y computadoras cambian la hora automáticamente, millones de relojes analógicos todavía deben modificarse manualmente, por lo que conviene saber cuándo y cómo hacer el ajuste correctamente. El próximo cambio de hora de 2026 se realizará el domingo 8 de marzo, cuando Estados Unidos inicia oficialmente el horario de verano. A las 2:00 a.m. los relojes pasan directamente a marcar las 3:00 a.m., lo que implica perder una hora de descanso esa noche. Este sistema se mantiene durante ocho meses del año y se revierte el primer domingo de noviembre, cuando los relojes vuelven a retrasarse una hora para regresar al horario estándar. La recomendación principal es adelantar los relojes una hora antes de ir a dormir el sábado por la noche, especialmente los relojes analógicos. También conviene preparar el cuerpo para el cambio, ya que el ajuste puede alterar los ciclos de sueño. Expertos de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño advierten que los cambios de horario pueden afectar el descanso y aumentar riesgos como problemas cardiovasculares, errores médicos o accidentes de tránsito, por lo que recomiendan realizar el ajuste de manera gradual siempre que sea posible.