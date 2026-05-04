Un sistema de tormentas de gran intensidad avanza con lluvias persistentes y condiciones inestables que podrían extenderse durante al menos 40 horas consecutivas. De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), se trata de un evento con potencial de acumulaciones significativas y fenómenos asociados como actividad eléctrica y ráfagas de viento. Los informes del Centro de Predicción del Clima de Estados Unidos (WPC) advierten sobre precipitaciones continuas y episodios de tormentas que podrían generar anegamientos y complicaciones en servicios básicos, especialmente en zonas urbanas. El escenario previsto indica precipitaciones sostenidas durante un período prolongado, con momentos de mayor intensidad en lapsos cortos. Este tipo de eventos, según el NWS, suele derivar en acumulaciones rápidas de agua que superan la capacidad de drenaje, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas. Además, el WPC destaca que las tormentas pueden regenerarse sobre las mismas áreas, un fenómeno conocido como “training”, lo que incrementa la cantidad total de lluvia caída en pocas horas. Esto eleva la probabilidad de cortes de rutas, complicaciones en el tránsito y afectación en viviendas. Cuando las lluvias se extienden por más de un día, el suelo pierde capacidad de absorción, lo que agrava el impacto incluso con precipitaciones moderadas. Se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 68 km/h en los momentos más intensos del sistema. Si bien algunos reportes no siempre especifican valores exactos, el NWS indica que en tormentas eléctricas las ráfagas fuertes suelen ubicarse dentro de un rango típico. Según datos oficiales, las tormentas pueden generar ráfagas de entre 39 mph y 57 mph, consideradas como vientos fuertes, mientras que valores superiores a 58 mph ya son clasificados como severos. El NWS mantiene alertas activas por tormentas que podrían incluir lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica frecuente. Las autoridades recomiendan evitar circular durante los picos de tormenta, asegurar objetos en el exterior y mantenerse informados a través de los canales oficiales. También se sugiere prever posibles interrupciones en el suministro eléctrico.