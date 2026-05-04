La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6305 este lunes, 4 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.07%. En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco registró una variación positiva de 1.87% y en el último año acumuló un cambio de 1.68%, reflejando un avance moderado. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 13.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 19.49%. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, dado que el dato de 1 es mayor que 0. Esto indica que el valor de la moneda ha tenido un ligero aumento, lo cual es un indicador favorable para la economía local. En contraposición, si el dato de 1 hubiera sido menor que 0, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad de la moneda. Por lo tanto, es relevante seguir monitoreando esta tendencia positiva para evaluar su impacto en el mercado. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.