Al cierre de mercados de este lunes, 4 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 59.39. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.2%. En la última semana, la cotización del peso dominicano subió 0,85%, mientras que en el último año presenta una variación de -1,10%, señalando estabilidad reciente tras una leve caída anual. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, que se sitúa en 3.21%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 11.09%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 igual a 2. Esto indica un crecimiento continuo en su valor respecto a las monedas extranjeras durante este periodo. En consecuencia, si esta tendencia persiste, podríamos esperar un fortalecimiento adicional de la moneda dominicana en el corto plazo. Sin embargo, factores económicos globales e internos podrían influir en su estabilidad futura. Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.