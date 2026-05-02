El vórtice polar que afectó al país durante marzo y abril dejó una secuela que no se irá pronto. El Medio Oeste y el Noreste de Estados Unidos enfrentarán semanas de frío más intenso de lo normal, con temperaturas que podrían caer entre 5 y 15 grados por debajo del promedio histórico durante los primeros días de mayo. Los expertos advierten que este arranque de mes podría ubicarse entre los más fríos registrados en décadas. El fenómeno tiene un origen concreto: el desplazamiento del vórtice polar generó un bloqueo atmosférico sobre Groenlandia que mantiene el chorro de aire polar doblado hacia el sur. Eso permite que masas de aire frío provenientes de Canadá continúen ingresando a la región de manera repetida. Si bien la intensidad no alcanzará los niveles del brote ártico de mediados de abril, los pronósticos anticipan episodios de lluvia mezclada con nieve y noches con heladas al menos hasta entrado mayo. Según AccuWeather, las desviaciones de temperatura más significativas se registrarán en el Valle del Ohio, la región de los Grandes Lagos y el interior del Noreste, donde los días fríos superarán ampliamente a los cálidos durante la primera quincena de mayo. En comparación, el Oeste del país —especialmente el Noroeste— experimentará condiciones más cálidas que el promedio, lo que compensará parcialmente el balance térmico nacional. Para la noche del sábado y la madrugada del domingo, se espera uno de los episodios de helada más extendidos del corto plazo, con riesgo de daños a plantas en zonas tan al sur como el este de Kentucky y el sur de Virginia. Los meteorólogos advierten que las temperaturas cerca del suelo pueden ser entre 5 y 10 grados Fahrenheit más bajas que el pronóstico oficial cuando el cielo está despejado y el viento es calmo. El impacto más inmediato se sentirá en el hogar: hogares, escuelas y negocios del Medio Oeste y el Noreste deberán mantener la calefacción encendida en días en que, habitualmente, ya habrían pasado al aire acondicionado. Las actividades deportivas al aire libre también se verán afectadas durante varios días de la semana. En el sector agrícola y doméstico, los especialistas recomiendan tomar medidas preventivas antes de que llegue el frío: La buena noticia es que la segunda mitad de mayo traería alivio: los pronósticos prevén que masas de aire cálido desde las Grandes Llanuras empujen hacia el este y compensen parte del déficit térmico acumulado durante las primeras dos semanas del mes.