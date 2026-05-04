El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.497 este lunes, 4 de mayo de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0.22% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano subió 0.66%, mientras que en el último año acumula una variación de -9.05%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana es del 5.95%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.30%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 en 3 días consecutivos de crecimiento. Esto sugiere que la moneda se ha fortalecido frente al dólar en comparación con los días anteriores. En contraste, en los días previos, la tendencia había oscilado, evidenciando cierta incertidumbre del mercado. Sin embargo, este cambio reciente indica un posible repunte en la confianza hacia el Peso mexicano. Analizando esta tendencia, parece que factores económicos favorables están influyendo en la apreciación de la moneda. Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.