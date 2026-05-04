El Internal Revenue Service (IRS) advirtió que millones de contribuyentes en Estados Unidos podrían tener dinero a favor por pagos realizados durante la pandemia. La situación se vincula con penalidades e intereses aplicados en un contexto de plazos fiscales extendidos. La revisión se centra en el período de emergencia por COVID-19, cuando se modificaron las fechas límite para presentar declaraciones y realizar pagos. En ese escenario, algunos cargos podrían haber sido indebidos. El organismo indicó que los posibles beneficiarios son quienes pagaron multas o intereses durante la pandemia, especialmente en casos donde hubo demoras en presentaciones o pagos. Entre los contribuyentes alcanzados se encuentran quienes abonaron penalidades por presentar declaraciones fuera de término, pagaron intereses por atrasos o recibieron sanciones fiscales en ese período. La clave es que esos cargos podrían no corresponder por las extensiones vigentes. El IRS no enviará automáticamente todos los reembolsos, por lo que cada contribuyente debe revisar su cuenta fiscal. A través de los canales oficiales, se pueden verificar pagos, penalidades y posibles saldos a favor. Además, existe una fecha límite para iniciar el reclamo. El plazo vence el 10 de julio de 2026, por lo que quienes no actúen antes de ese día podrían perder el derecho a recuperar el dinero.