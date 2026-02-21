Después de más de una década de idas y vueltas, el proyecto del Tren de Alta Velocidad de California vuelve a ponerse en marcha con uno de los anuncios más grandes desde su creación. La Autoridad de Ferrocarriles del estado confirmó la apertura de una licitación por USD 3.500 millones, un movimiento que marca el inicio de la fase que más se esperaba: la instalación de vías, sistemas eléctricos y comunicaciones que transformarán las obras actuales en un corredor ferroviario operativo. El anuncio llega tras meses de tensiones políticas y revisiones federales, pero las autoridades estatales aseguran que esta nueva etapa coloca al proyecto en el sendero definitivo hacia su puesta en funcionamiento. La nueva Solicitud de Propuestas (RFP) aprobada por la Junta Directiva convoca a empresas nacionales e internacionales para ejecutar la primera infraestructura técnica del trazado. Este contrato, considerado uno de los mayores del sector ferroviario en Estados Unidos, abarca: A pesar de los retrasos que han caracterizado la historia del proyecto, los avances recientes presentan un panorama más estable: El informe de la Federal Railroad Administration (FRA) publicado en 2025 planteó serias inquietudes sobre el avance del tren, destacando: En respuesta a estas críticas, la administración del presidente Donald Trump decidió retirar USD 4.000 millones en subsidios, lo que provocó una contienda legal con el gobierno estatal. El gobernador Gavin Newsom y la Autoridad del Tren de Alta Velocidad llevaron el asunto ante los tribunales, defendiendo el derecho de California a continuar con su proyecto emblemático.