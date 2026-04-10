Southwest Airlines confirmó que más de 100 empleados serán despedidos como consecuencia directa del cierre de sus operaciones en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago. La aerolínea más popular del país formalizó los despidos masivos mediante un aviso WARN presentado el 31 de marzo, que obliga a los empleadores a notificar con al menos 60 días de anticipación cuando planean eliminar 75 o más puestos de trabajo. La medida se enmarca en lo que la compañía definió como un proceso de “ajuste de red”, anunciado oficialmente el 13 de marzo. El cese de actividades en O’Hare coincide además con la presión de la Administración Federal de Aviación (FAA), que busca reducir la cantidad de vuelos en ese aeropuerto para mitigar la sobreprogramación y los retrasos acumulados. Southwest Airlines notificó el despido de exactamente 107 trabajadores, todos ellos empleados de primera línea asignados al Aeropuerto O’Hare. Los ceses comenzarán de manera efectiva el 4 de junio de 2025, fecha en la que la aerolínea discontinúa formalmente su servicio en esa terminal. La empresa aclaró que todos los afectados tendrán la posibilidad de postularse a puestos vacantes en otras bases de la red nacional, incluyendo el Aeropuerto Midway de Chicago. La aerolínea aclaró que no abandona Chicago. Mantendrá su operación en el Aeropuerto Midway (MDW), donde lleva 41 años de presencia continua y desde donde actualmente ofrece vuelos a más de 80 destinos, incluidos los 15 mercados que hoy cubre desde O’Hare. “Southwest tiene una historia de 41 años en MDW y seguimos comprometidos con la ciudad de Chicago”, indicó la compañía en un comunicado, subrayando que continuará ofreciendo un “servicio robusto” desde esa terminal. Los pasajeros con vuelos reservados desde O’Hare deberán verificar el estado de sus reservas y evaluar la reprogramación desde Midway.