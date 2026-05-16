Starbucks anunció este viernes el despido de 300 empleados corporativos como parte de su plan de reestructuración en curso. Los recortes afectan a trabajadores de áreas como marketing, recursos humanos y gestión de cadena de suministro, sin impacto en el personal de las cafeterías. La compañía también confirmó el cierre de oficinas subutilizadas en varias ciudades de Estados Unidos. La medida responde a la estrategia de reducción de costos que impulsa el CEO Brian Niccol desde que asumió el cargo en 2024. Los 300 despidos afectan exclusivamente a empleados corporativos. Starbucks apunta a eliminar capas de gestión en funciones de soporte para agilizar su operación interna. Por ahora, los empleados internacionales no están incluidos en los recortes, aunque la empresa indicó que también está revisando su estructura fuera de EE.UU. Starbucks confirmó el cierre de sedes en las siguientes ciudades: En paralelo, avanza con la apertura de una nueva oficina en Nashville, Tennessee, que prevé emplear hasta 2.000 personas en cinco años. La ola de despidos se produce en un contexto de recuperación. En el primer trimestre del año, Starbucks registró un incremento del 7% en ventas en tiendas comparables en EE.UU. Niccol describió ese resultado como “el giro en nuestra recuperación” y anticipó que el foco ahora es hacer esos números sostenibles. La empresa proyecta u$s 400 millones en cargos de reestructuración, incluidos u$s 120 millones en beneficios de separación para los afectados. Para consolidar el desempeño, Starbucks planea remodelar 1.000 tiendas en EE.UU. este año con un ambiente más cálido, e incorporar más baristas para reducir tiempos de espera.